Nel 2016 volano esportazioni di Grana Padano: +7,5% fino a ottobre

Milano, 2 gen. (askanews) - "Il 2016 per il Grana Padano è stato contrassegnato da esportazioni da record con un segno positivo del 7,5%. Il nuovo anno si aprirà, non appena Donald Trump si sarà insediato alla Casa Bianca, come già anticipato subito dopo la sua elezione, con l'invio di una forma al presidente degli Stati Uniti, quale augurio di buon lavoro, ma soprattutto come auspicio affinché si attivi a compiere tutte le azioni necessarie per porre fine all'embargo verso la Russia. Un mercato importante non solo per il Grana Padano ma per tutto il sistema agroalimentare italiano". A dirlo, in occasione del bilancio di fine anno, Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano.

Il Grana Padano è il prodotto Dop più consumato del mondo con oltre 4 milioni e 800 mila forme annue, che riunisce 130 caseifici produttori, 4.300 aziende zootecniche conferenti latte, per un sistema complessivo di addetti pari a 40mila unità.

"In attesa di registrare gli ultimi dati di novembre e dicembre, Grana Padano fa segnare nel 2016, rispetto allo stesso periodo del 2015, un incremento del 7,55% dell'export. Un risultato - prosegue il direttore del Consorzio - davvero importante considerando che, soprattutto a livello internazionale, continua a proliferare il fenomeno dei falsi, delle imitazioni e delle 'scimmiottature' di Grana Padano". "Per quanto di nostra competenza, - spiega Berni - anche nel 2017 continueremo a porre in essere servizi di controllo e vigilanza, per tutelare consumatori e mercato. Proseguiremo, inoltre, con le nostre attività di sensibilizzazione e promozione per le quali, l'Assemblea dei produttori, ha appena approvato un budget 2017 di circa 24 milioni di euro di cui 9,5 destinati alle attività sull'estero, che ormai rappresenta il 38% del nostro mercato".