Milano, 16 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato nuovi provvedimenti a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal terremoto del 2012.

Con l'ordinanza numero 285 è stato approvato il quadro tecnico-economico ante gara d'appalto del progetto esecutivo presentato dal Comune di San Giacomo delle Segnate sui lavori di riqualificazione dell'urbanizzazione primaria del quartiere polo scolastico: al Comune è stato assegnato un contributo complessivo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione di 480.000 euro per la realizzazione del progetto, parte dei quali, pari a 15.000 euro, già erogati come anticipazione.

Con l'ordinanza numero 288 è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo presentato dal Comune di Moglia per il recupero e consolidamento del Municipio, per un importo complessivo a carico del commissario delegato di 3.926.057 euro.

E' stato infine approvato il Rendiconto 2016, dal quale risulta che le risorse erogate nel 2016 a favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato le province di Mantova e Cremona nel 2012 ammontano a 12.675.113 euro.