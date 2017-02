Milano, 21 feb. (askanews) - "Vogliamo far spiccare il volo a Milano e a tutta la Lombardia. Riaprire i Navigli è una sfida che vogliamo giocare fino in fondo: significa rendere Milano ancora più bella e attrattiva, proiettarla verso il futuro, disegnare nuovi spazi urbani e paesaggi, favorire nuove opportunità di lavoro per tutti i lombardi. Tutto ciò sarebbe possibile solo con un quinto dei soldi usati per l'Expo, circa 400 milioni di euro che verranno messi in gran parte da privati tramite project financing. Noi ci crediamo e siamo pronti". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) che oggi ha depositato una mozione al Pirellone in cui si chiede al presidente Maroni di "avviare un accordo di programma con il comune di Milano al fine di arrivare alla totale riapertura dei Navigli lombardi, individuandola come opera strategica dei futuri assetti urbanistici della città e dell'intera Regione Lombardia". Il documento è stato presentato oggi alla stampa in Darsena da Cecchetti insieme a Matteo Salvini e al presidente dell'associazione "Riaprire i Navigli" Roberto Biscardini.

"Questo progetto - ha affermato Cecchetti - ha una valenza che supera i confini di Milano, perché vuol dire riattivare completamente i Navigli lombardi. Stiamo parlando del più grande sistema di vie d'acqua d'Europa in un territorio di rara bellezza: sarà possibile navigare dal lago di Como fino al lago Maggiore, oppure da Locarno fino a Venezia passando per il centro di Milano. Un'occasione unica - ha proseguito -per attrarre turisti, creare posti di lavoro e riorganizzare il nostro territorio anche dal punto di vista del traffico proiettandolo verso il futuro. Pensiamo quindi - ha concluso Cecchetti - che la Regione e il Comune debbano sedersi ad un tavolo e iniziare a gettare concretamente le basi per questo grande progetto che farà di Milano una delle metropoli più belle e affascinanti del mondo intero."