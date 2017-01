Milano, 24 gen. (askanews) - "Ai piani bassi di Fiera Milano tutti prendevano soldi". Parola di Giuseppe Nastasi, una delle 11 persone arrestate a luglio scorso per presunte infiltrazioni mafiose tra i fornitori del gruppo fieristico milanese insieme, tra gli altri, al suo ex braccio destro Liborio Pace. Nastasi, che ha scelto di essere processato con rito abbreviato, è stato ascoltato oggi come testimone imputato in procedimento connesso nell'aula del processo, celebrato in ordinario, a carico dello stesso Pace e di altre tre persone finite, come lui, in carcere a luglio scorso.

In aula, Nastasi ha parlato del giro di mazzette all'interno del gruppo fieristico milanese. Lo ha fatto snocciolando nomi: a intascare tangenti, ha detto, erano Nicola Ventura, ex direttore commerciale della controllata Nolostand, e Michele Picozzi, ex responsabile degli allestimenti della capogruppo Fiera. "E prendevano soldi - ha aggiunto - anche tutti quelli dell'entourage dell'ufficio tecnico che facevano capo a Ventura e Picozzi. Per piani bassi - ha precisato ancora - intendo i responsabili del settore tecnico". I passaggi di denaro, ha chiarito, "non li ho mai visti personalmente. Ma si sapeva, lo sapevano anche i dipendenti".

Lo stesso Nastasi si è definito "amministratore di fatto di tutte le società della galassia Dominus", consorzio di cooperative capace di ottenere da Nolostand appalti del valore complessivo di 18 milioni di euro in tre anni per l'allestimento di stand fieristici e per quello di alcuni padiglioni Expo. "Da Expo - ha precisato in aula - ho avuto guadagni irrisori: circa 250 mila euro su un totale di 18 milioni di fatturato in tre anni".

