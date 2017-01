Milano, 16 gen. (askanews) - A Milano diminuiscono le attività imprenditoriali con più di 50 anni: per valorizzarle nasce il Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza e un bando per favorire il passaggio generazionale. "Negozi e locali storici punti di eccellenza del nostro territorio che vanno maggiormente valorizzati e promossi anche a livello internazionale. La longevità di queste imprese è il risultato della capacità di innovarsi senza disperdere le tradizioni e restare sul mercato spesso riuscendo a gestire con successo il passaggio generazionale", ha affermato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, in occasione della presentazione del Club, al quale possono aderire le imprese con almeno 25 anni di attività.

In Lombardia sono 12mila le imprese del commercio e dei servizi con più di 50 anni di attività, il 28% del totale italiano. A Milano sono 6.500 (più di quelle 400 nate prima del 1940), ma in calo - 238 in meno - rispetto all'anno precedente. "La vita media di una nuova impresa - spiega Sangalli - è, in Lombardia, di meno di 15 anni (a Milano 16) e con la chiusura di attività tradizionali si rischia non soltanto di impoverire il territorio, ma anche il know how imprenditoriale di un'economia locale. Lanciamo la proposta di un bando per i giovani imprenditori under 35 che rilevino un'attività commerciale o di pubblico esercizio di piccole dimensioni con un'insegna che abbia più di 25 anni, impegnandosi a mantenerla". Bando che potrebbe essere indetto dal Comune di Milano in forma sperimentale impiegando risorse pubbliche con contributi a fondo perduto fino a 10mila euro.