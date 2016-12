Milano, 21 dic. (askanews) - A Milano un nuovo appuntamento fieristico che unisce il mondo dell'antiquariato e quello del design: è "MAM", "Mostra a Milano Arte e Antiquariato", in programma dal 28 gennaio al 5 febbraio 2017 su una superficie espositiva di 4mila metri quadrati a fieramilanocity. Arte antica, antiquariato, design, grande decorazione con oltre cento espositori, antiquari e galleristi tra i più prestigiosi, provenienti da tutta Italia e dall'estero, per un pubblico di collezionisti ma anche di appassionati, arredatori e architetti.

Sempre secondo quanto riferito dagli organizzatori, "gli amanti dell'arte potranno trovare a MAM una selezione di opere da aggiungere alle proprie collezioni o da acquistare per effettuare un investimento sicuro e garantito. Collezionisti quindi, ma anche mercanti d'arte, fondazioni e musei sono gli interlocutori delle più importanti gallerie d'arte che sceglieranno MAM per mettere in mostra opere d'arte di indiscusso valore".

"MAM sperimenta e perlustra nuove strade, il legame del settore alla cultura è fortissimo e per enfatizzare ciò, abbiamo previsto durante la mostra visite per ragazzi gratuite e momenti di attività didattica" ha osservato Silvia Dalcò, organizzatrice e art director della mostra, sottolineando che "sarà molto curato anche il layout e gli allestimenti che sono stati studiati per creare emozione, equilibrio, ritmo, bellezza; sostanzialmente per poter essere il giusto contenitore per le meraviglie che il visitatore potrà ammirare o acquistare. Sarà una mostra innovativa che strizza l'occhio all'estero dove l'arte non ha confini o limitazioni. Per questo la divisione tra le varie arti o discipline artistiche a MAM non ci sarà". "Sarà una mostra d'arte ad ampio raggio - ha concluso Dalcò - con una nuova formula legata anche alla biglietteria: infatti con il costo di un singolo biglietto (che costa 20 euro) il visitatore avrà accesso alla fiera per tutta la sua durata e potrà così tornare ed assaporare l'arte tutte le volte che lo desidera".