Milano, 17 gen. (askanews) - Il responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia, Gregorio Fontana, ha comunicato in una nota che, su proposta del coordinatore regionale della Lombardia, Maria Stella Gelmini, e in applicazione dell'articolo 58 dello statuto, Graziano Musella, sindaco di Assago, è stato nominato commissario provinciale di Forza Italia per la Provincia di Milano, in luogo di Luca Squeri, che assume l'incarico di responsabile del dipartimento nazionale commercio.