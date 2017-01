Milano, 30 gen. (askanews) - "Negli ultimi mesi sono in forte aumento le multe comminate dagli ausiliari del traffico a milanesi, nonostante espongano regolarmente il pass residenti". Lo ha segnalato, in una nota, Alessandro De Chirico, vicecapogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, secondo cui "Ogni giorno decine di concittadini, in particolare dei Municipi 1 e 4, sono costretti ad andare dalla Polizia Locale di via Friuli per contestare e cercare di risolvere il contenzioso in regime di autotutela".

Il consigliere comunale ha spiegato di essersi recato presso gli uffici della Polizia locale, dove "una signora residente di corso Italia chiedeva spiegazioni sulla questione. I Vigili non sono in grado di appianare la controversia a causa di una disposizione comunale che vieta espressamente l'autotutela per verbali redatti dagli ausiliari della sosta, non potendo quindi stralciare la sanzione nonostante sia facilmente appurabile l'esistenza di pass residenti attraverso i sistemi informatici comunali". De Chirico ha quindi presentato un'interrogazione per avere "relazione dettagliata con il numero dei ricorsi contro multe per infrazioni al codice della strada - in particolare per il divieto di sosta - per cui nell'ultimo anno solare il Comune di Milano è stato chiamato in giudizio, davanti al Giudice di Pace o dal Prefetto, specificando il numero dei ricorsi persi e l'ammontare delle spese legali sostenute dall'Ente". "Il sindaco - ha chiosato il consigliere di Forza Italia - fra una foto e l'altra è pregato di governare la città a partire dalle risposte ai cittadini".