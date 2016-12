Milano, 30 dic. (askanews) - "Sono 700 i Comuni della Lombardia che hanno risposto alla nostra richiesta di collaborazione volontaria riguardante il monitoraggio dei luoghi di culto in applicazione alle normativa regionale vigente. Alcuni di questi si sono limitati a inviare solo ed esclusivamente la mappatura dei punti di preghiera presenti nel Piano di governo del territorio, altri hanno invece collaborato concretamente segnalando 'criticità' che potrebbero essere non conformi alle leggi urbanistiche della Lombardia". Lo afferma Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio, delegata dal presidente Maroni a porre in essere ogni tipo di azione contro il radicalismo islamico.

Il maggior numero di risposte è giunto dalla provincia di Brescia (111), seguita da Bergamo (94), Pavia (73), Milano (72), Varese (68), Cremona (58), Como (52), Sondrio (45), Lecco (42) Mantova (33), Lodi (27) e Monza (25). Tra i capoluoghi mancano all'appello Brescia, Como, Lecco, Mantova e Varese. In totale, dalle risposte giunte dai Comuni, sono più di una settantina i casi da approfondire, una trentina dei quali caratterizzata da evidenti 'criticità'.

"Cito, solo a titolo esemplificativo - prosegue Viviana Beccalossi - il caso di Casalmaggiore (Cremona) dove i locali di una macelleria, da anni, sono utilizzati anche come punto di aggregazione islamico. Quelli di Cinisello Balsamo (Milano) e Macherio (Monza) dove i centri islamici sono oggetto di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato o ancora quelli di Isorella e San Paolo (Brescia) dove esistono luoghi di aggregazione musulmana destinati al culto che non rispondono alla legge regionale. Senza dimenticare, poi il caso di Sesto San Giovanni, dove si registra l'anomalia di una moschea 'provvisoria'".