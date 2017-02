Milano, 9 feb. (askanews) - Sono in corso gli esami per scoprire che tipo di meningococco abbia colpito l'insegnante morta di meningite a Milano dopo il ricovero all'ospedale San Paolo.

E' stato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulia Gallera, a comunicare in una nota che non si sa ancora quale ceppo di tratti, e ha confermato che la profilassi per le persone venute a contatto con la donna è stata avviata e che verrà fatta ad ampio spettro. "Siamo in attesa dei riscontro degli esperti per procedere di conseguenza a un eventuale ampliamento dei contatti da sottoporre a profilassi. Assicuro alle famiglie degli studenti che metteremo in campo tutte le azioni necessarie per garantire l'incolumità dei ragazzi" ha aggiunto Gallera.

La donna è morta oggi alle ore 12.50: l'assessore ha spiegato che era arrivata in ospedale in condizioni già molto critiche con gli organi più importanti già compromessi. L'ospedale sta offrendo un forte sostegno psicologico alla famiglia.

"Mi preme ribadire ancora una volta - ha sottolineato l'assessore - che il sistema di sorveglianza regionale delle malattie infettive permette di identificare e controllare efficacemente lo sviluppo delle malattie infettive. Per quanto riguarda il meningococco, non c'è alcuna emergenza o epidemia".