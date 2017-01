Milano, 28 gen. (askanews) - "Monza, ci siamo". Con questo slogan il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, riunirà sabato 4 febbraio nel Cinema Capitol di via Pennati 10, dalle 10 alle 12, sostenitori e simpatizzanti, rappresentanti dei partiti di centrosinistra e consiglieri comunali di maggioranza, oltre alla propria giunta, per la sua candidatura ufficiale e per il lancio della campagna per le elezioni comunali della prossima primavera.

Nel corso dell'appuntamento sarà proiettato un video girato in questi giorni a Monza che raccoglie impressioni di cittadini comuni e sostenitori su temi che saranno al centro della proposta dell'attuale primo cittadino per la rielezione a sindaco.

Sul palco il sindaco farà un bilancio sulla sua attività. Si tratterà solo di macro temi, perché nel corso delle prossime settimane verrà dedicato un appuntamento specifico per tutta la cittadinanza al bilancio dei primi cinque anni di mandato.

Il sindaco, soprattutto, inviterà i partecipanti all'evento, a manifestare la propria disponibilità a costruire insieme e in modo partecipato il programma dei prossimi cinque anni: al termine dell'evento sarà possibile iscriversi ai gruppi di lavoro sui vari temi.