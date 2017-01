Milano, 24 gen. (askanews) - Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio i finanzieri della compagnia di Seveso hanno arrestato 3 stranieri scoperti a svaligiare un negozio di elettrodomestici a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.

Intorno alle 4 del mattino di domenica una pattuglia, nel corso dall'attività di controllo del territorio, ha visto alcuni uomini mentre caricavano di fretta un grosso furgone con targa straniera. Alla vista dei militari i membri della banda hanno tentato la fuga, ma i finanzieri sono riusciti a bloccare il proprietario del furgone, un cittadino rumeno e i due complici moldavi. Poco dopo sono arrivati sul posto alcuni residenti della zona, tra cui il proprietario del negozio: dopo aver verificato che il portone d'ingresso del deposito era stato forzato, ha riconosciuto come di sua proprietà parte della merce trovata nel furgone.

I 3 fermati sono stati portati nella caserma della Compagnia di Seveso. Uno dei fermati ha tentato di fornire false generalità, esibendo il passaporto di un suo connazionale. Per i 3 sono scattati l'arresto e la denuncia alla procura della Repubblica di Monza per concorso in furto aggravato. Il proprietario del mezzo, con molti precedenti per furto, è stato inoltre denunciato per i reati di false generalità a pubblico ufficiale e ricettazione: il suo furgone sequestrato era pieno di elettrodomestici frutto di precedenti colpi della banda.