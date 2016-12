Milano, 22 dic. (askanews) - E' stato presentato oggi il nuovo reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale San Gerardo di Monza, gestito interamente dalla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma. La struttura diverrà completamente operativa dalle prossime settimane e già oggi ospita alcuni pazienti nell'area post-intensiva. Alla presentazione hanno partecipato il presidente della fondazione Mbbm, Giuseppe De Leo, il direttore della U.O. di neonatologia e terapia intensiva neonatale Paolo Tagliabue e il presidente del Comitato Maria Letizia Verga, Giovanni Verga.

Il nuovo reparto, si legge in una nota, è il primo esempio in Italia di single family room, camere uni-familiari, che riproducono un ambiente il più possibile simile a quello domestico, ma dotate di tutte le attrezzature tecnologiche necessarie all'assistenza con le postazioni tecniche di monitoraggio e somministrazione delle cure per i piccoli pazienti e uno spazio riservato alla mamma o al papà con letto e armadio. Le 14 camere sono state progettate da una squadra di architetti in collaborazione e in ascolto sia del personale medico-sanitario della Fondazione Mbbm, sia dei genitori stessi.

"L'apertura di questo reparto - ha Tagliabue - ci posiziona come una delle strutture più all'avanguardia a livello europeo. Un esempio unico per permettere ai genitori e al bambino stesso, non solo di affrontare con più serenità un momento difficile come la nascita prematura, ma anche di ridurre le infezioni e la permanenza in Ospedale, accorciando i tempi di ricovero". "Grazie all'impegno nostro, dei privati e alla collaborazione dell'Ospedale San Gerardo - ha aggiunto De Leo - aggiungiamo un altro tassello fondamentale che rende la gestione del reparto di Terapia Intensiva della Fondazione un esempio unico in Italia".