Moderna concezione della sicurezza non è di solo ordine pubblico

Milano, 29 dic. (askanews) - "La nostra idea con il ministro dei beni Culturali Enrico Franceschini è di lavorare attorno a due progetti pilota di riqualificazione delle zone urbane attorno alle grandi stazioni, una è quella di Roma e l'altra è quella di Milano". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti, secondo cui questo "grande progetto di valorizzazione di beni culturali e ambientali" è necessario per la "valorizzazione della componente urbana: una moderna concezione della sicurezza non è solo ordine pubblico ma anche sviluppo urbano, gestione degli spazi, illuminazione, vivibilità. Non si possono garantire spazi vivibili senza sicurezza. Così Milano diventa punto di riferimento, punto guida di un'esperienza nazionale".