Milano, 29 dic. (askanews) - "Credo molto nel termine 'tranquilla sicurezza'. Il sostantivo e l'aggettivo che rendono esattamente che cosa bisogna fare". Lo ha detto il ministro Marco Minniti parlando in conferenza stampa dopo l'incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Milano.

"Abbiamo l'obiettivo - ha aggiunto - non di creare allarme ma sicurezza e consentire ai cittadini di passare un Natale sicuro e un felice Capodanno",

Il ministro si è detto "molto soddisfatto dei contenuti del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e del clima di cooperazione" che ha riscontrato. "Credo moltissimo al dialogo interistituzionale, che è una delle chiavi fondamentali delle politiche di sicurezza - ha rilevato - e farò di tutto perché questa collaborazione possa essere ulteriormente sviluppata in tutti i campi: dalla gestione flussi migratori all'antiterrorismo al contrasto della criminalità organizzata e diffusa".

Alla riunione di oggi hanno partecipato, oltre al prefetto di Milano Alessandro Marangoni, anche il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il capo della Polizia Franco Gabrielli.

Maroni, che ha rivolto parole di apprezzamento per il neo ministro Minniti, ha affermato che sul tema sicurezza la Lombardia "è pronta a collaborare e ho chiesto la disponibilità a concludere il percorso iniziato con il ministro Alfano per la sottoscrizione del Pattto territoriale in materia di sicurezza urbana elaborato da Regione Lombardia e dal ministero dell'Interno. Penso che sia utile da fare - ha aggiunto Maroni - tenendo conto delle esperienze positive di Expo" con "una forte integrazione tra tutte le istituzioni e le Forze ordine, per un modello che può essere ripreso in tutte la altre parti d'Italia".