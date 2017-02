Milano, 13 feb. (askanews) - I carabinieri hanno denunciato un 20enne disoccupato originario di El Salvador che, al culmine di una lite, aveva minacciato la fidanzata con un coltello da cucina lungo 42 centimetri. E' accaduto la notte scorsa in un condominio di via Alba a Busto Arsizio (Varese).

I militari sono intervenuti su richiesta di numerosi condomini preoccupati per le grida provenienti da un appartamento dove era in corso una violenta lite tra l'uomo e la fidanzata, una 25enne nata in Equador. Alla vista della pattuglia dell'Arma, il 20enne ha gettato il coltellaccio nell'aiuola condominiale, dove però è stata individuata poco minuti dopo e sequestrata.

L'impressione dei carabinieri, corroborata da alcune frasi dei residenti, è che la situazione stesse per degenerare e potesse sfociare in un grave fatto di sangue. Anche per questo i militari hanno chiesto all'autorità giudiziaria di valutare eventuali provvedimenti cautelari nei confronti del giovane incensurato.