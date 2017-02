Milano, 2 feb. (askanews) - L'elezione diretta da parte dei cittadini del sindaco e del Consiglio metropolitano di Milano, oggi rispettivamente di diritto e eletto dai sindaci e dei consiglieri dei Comuni della città metropolitana stessa, è più vicina. A Palazzo Isimbardi si è infatti tenuta la Conferenza dei sindaci metropolitani che ha approvato, con 84 voti favorevoli e una sola astensione, la proposta di costituzione e delimitazione delle zone omogenee, così come previsto dalla legge Delrio (l.56/2014), secondo la quale costituiscono l'articolazione territoriale dell'area metropolitana. Le zone omogenee sono dunque indispensabili al pieno funzionamento della Città metropolitana.

Dopo la costituzione dei Municipi da parte del Comune di Milano e l'approvazione delle zone omogenee da parte della Città metropolitana, manca solo il via libera del Parlamento. Molti dei sindaci intervenuti hanno infatti chiesto una revisione della Legge Delrio che preveda l'adozione dei meccanismi di elezione diretta del sindaco e del Consiglio metropolitano. La deliberazione approvata oggi dovrà essere confermata dal Consiglio metropolitano nella prossima seduta.

Le zone omogenee sono sette, come da proposta elaborata d'intesa con Palazzo Lombardia a seguito di un percorso condiviso con i comuni interessati. Rispetto all'ipotesi iniziale è stata introdotta una modifica, il Comune di Cologno Monzese è stato inserito nell'ambito dell'Adda Martesana rispetto ad una precedente collocazione nella zona omogenea del Nord Milano.

"Sono molto contenta - ha commentato con una nota la vicesindaco Arianna Censi - che si sia conseguito questo risultato e di come i sindaci del territorio ne abbiano compreso l'importanza. Grazie all'ascolto delle loro esigenze e al loro fattivo contributo si è potuto arrivare all'obiettivo. Li ringrazio, dunque, così come ringrazio la Regione Lombardia per l'intesa raggiunta".