Nonostante la Brexit: la Fiera Study in the UK

Milano, 23 feb. (askanews) - Quarantadue istituzioni formative britanniche che offrono corsi universitari e corsi di lingua presenteranno la propria offerta didattica sabato 25 febbraio in occasione della Fiera Study in the UK, organizzata dal British Council, che si terrà a Milano, presso il Marriott Hotel in via Washington 66. Anche WEP, organizzazione internazionale di scambi culturali e linguistici nel mondo, sarà presente in qualità di sponsor per illustrare i propri programmi rivolti a chi sceglie di affrontare gli studi universitari in Gran Bretagna.

L'evento include sessioni informative gratuite su come iscriversi alle università, i prestiti per gli studenti, come prepararsi per le certificazioni linguistiche internazionali (IELTS) e rappresenta un'opportunità unica di raccogliere informazioni per studenti, giovani professionisti, genitori e insegnanti interessati a valutare questo percorso formativo.

Secondo le statistiche più recenti, gli studenti italiani rappresentano la quarta comunità più numerosa tra gli iscritti alle università britanniche con un passaporto europeo in tasca, alle spalle solo di Germania, Irlanda e Francia. Una tendenza cresciuta nel tempo e che sembra non volersi arrestare: negli ultimi quattro anni accademici, fino al 2015/16, gli immatricolati provenienti dal nostro Paese sono aumentati del 66%.

Il Regno Unito è una destinazione ambita da studenti stranieri di tutto il mondo, circa 440.000 solo nel 2015. Merito del livello di eccellenza delle sue istituzioni accademiche - cinque di esse sono riconosciute tra le migliori venti università al mondo - e dalle maggiori opportunità lavorative che si aprono per chi abbia conseguito una laurea britannica.

Agli studenti europei non residenti nel Regno Unito, il Governo riconosce un sistema di aiuti finanziari, costituito dagli Student's Loans o dai Grants, per sostenere il costo dell'intera retta universitaria. Questa agevolazione è già stata confermata anche per gli studenti che presentano domanda di ammissione ad un'università inglese per l'anno accademico 2017/2018, fino al termine della durata del proprio corso di studi, nonostante Brexit.