Milano, 25 feb. (askanews) - Traffico in diminuzione all'interno dell'Area C di Milano dopo le nuove regole di accesso entrate in vigore lunedì 13 febbraio. L'analisi dei transiti dei primi tre giorni (lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio) indica, nell'area interessata dal provvedimento, un calo dell'8% degli accessi rispetto alla media registrata nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore delle nuove restrizioni di accesso (cioè negli stessi giorni della settimana tra l'1 ottobre 2016 e il 12 febbraio 2017).

L'andamento medio degli accessi in Area C fino al 12 febbraio era di circa 95.778 veicoli al giorni. Cifra scesa, tra il 13 e il 15 febbraio, a 88.240, con un calo di oltre 7.530 veicoli transitati all'interno dei varchi. Il Comune di Milano rileva anche un calo degli accessi dei veicoli immatricolati trasporto cose pari al 22% tra le ore 8 e le 10, con un abbattimento della punta di congestione in fascia oraria. Il carico e scarico si ridistribuisce lungo tutto il resto della giornata poiché nell'arco delle 24 ore il calo diventa del 7%, segno di una maggiore razionalizzazione delle attività di trasporto delle merci e delle attività di servizio all'interno di Area C.

"Il periodo preso in considerazione è ancora troppo breve perché si possa parlare di una corrispondenza con le aspettative dall'entrata in vigore delle nuove regole di accesso in Area C", commenta Marco Granelli, assessore alla Mobilità di Palazzo Marino. "Se questi dati si consolideranno - aggiunge - avremo diminuito ulteriormente la congestione nella cerchia dei Bastioni fino a oggi particolarmente sollecitata dai cantieri per la costruzione della linea 4 della metropolitana".