Milano, 20 feb. (askanews) - Circa trecento tassisti hanno percorso le strade del centro di Milano, dalla stazione Centrale fino a piazza della Scala, per un presidio davanti palazzo Marino, sede del Comune. I tassisti chiedono all'amministrazione meneghina "solidarietà" e di fare pressione nei confronti del Parlamento per la loro battaglia contro un emendamento al decreto legge "milleproroghe" presentato dalla senatrice Linda Lanzillotta che, secondo i tassisti, "depenna 7 anni di trattative tra le categorie e la politica, liberalizzando in maniera selvaggia il servizio di Noleggio con conducente".

L'emendamento prevede un nuovo slittamento, fino al 31 dicembre 2017, dell'entrata in vigore delle misure che limitano i servizi di noleggio con conducente (Ncc). Un provvedimento, dicono, che "penalizza la nostra categoria - ha spiegato un tassista che non ha voluto rilasciare il suo nome - e apre la strada alla decadenza di alcuni procedimenti penali in corso nei confronti dei tanti conducenti ncc dei comuni che sono famosi per essere fabbriche di autorizzazioni" e che svolgono di fatto, sostengono, il servizio dei tassisti.

Durante il presidio, ha raggiunto i manifestanti la consigliera del Movimento 5 Stelle Patrizia Bedori: "Proprio oggi ho fatto un intervento in aula per chiedere al sindaco e all'assessore alla mobilità di incontrare i tassisti e ascoltare le loro istanze per scongiurare il blocco della città in concomitanza dell'inizio della settimana della moda. Il M5S contrasta l'emendamento che danneggia una categoria, quella dei taxisti, che da oltre due anni aspetta una risposta dal governo sui loro diritti", ha affermato Bedori, che ha spiegato di aver fatto "da tramite con l'assessore Granelli, chiedendogli di ricevere una delegazione così che possa ascoltare le loro richieste e portarle all'attenzione del Ministro Del Rio". Anche la consigliera di Forza Italia Silvia Sardone ha portato la propria solidarietà ai tassisti.