Milano, 10 gen. (askanews) - Stasera a Striscia la notizia il sindaco di Milano, Beppe Sala, riceverà il Tapiro d'oro perché in molti uffici comunali le temperature sono ben oltre i 20 gradi previsti dal piano anti inquinamento varato dallo stesso Comune.

Già a dicembre 2015 Valerio Staffelli, munito di termometro, aveva scoperto che all'interno di alcuni uffici pubblici si arrivava anche a 25 gradi. Purtroppo, nonostante le promesse dell'ex primo cittadino Giuliano Pisapia, a distanza di un anno non è cambiato nulla: nel Centro Civico del Comune di Milano ci sono 22.8 gradi, nella Biblioteca Comunale Centrale, la Sormani, si registrano 24.5 gradi e nel Settore Ambiente del Comune di Milano il termometro segna 25.6 gradi. Infine, nella portineria di Palazzo Marino si registrano addirittura 27.6 gradi. "Non è una bella notizia. Speriamo in un po' di acqua e un po' di vento, ma non si può sperare solo nel meteo, quindi ci metteremo mano. Grazie della segnalazione e cerchiamo di lavorarci", ha detto Sala intercettato da Staffelli.