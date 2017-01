Società olandese vince bando, almeno 160 spettacoli in un anno

Milano, 25 gen. (askanews) - E' stata affidata per 12 anni alla olandese Stage Entertainment la gestione del Teatro Lirico di Milano, che dopo 18 anni di chiusura si appresta a riaprire i battenti. Stage Entertainment, che a Milano gestisce già il Teatro Nazionale, verserà al Comune un canone annuo progressivamente crescente: 60mila euro per il primo e il secondo anno di gestione, 120mila per il terzo e quarto, 360mila dal quinto al dodicesimo. Le somme sono calcolate applicando il rialzo del 200%, proposto da Stage Entertainment, al canone annuo a base d'asta indicato nel capitolato di gara.

Il gestore ha l'obbligo di eseguire le finiture e montare gli arredi di bar e ristorante entro 45 giorni dalla consegna dell'immobile una volta chiuso il cantiere che lo sta restauranso. Mentre entro 60 giorni, sempre a partire dalla consegna del Teatro, dovrà avviare la programmazione. Il Lirico dovrà essere aperto al pubblico almeno 6 mesi all'anno, con un minimo di 160 spettacoli nei 12 mesi.

Il capitolato non prevede la possibilità di rinnovo tacito alla scadenza, è ammessa solo una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuovo bando.