Milano, 22 dic. (askanews) - Siglato oggi in Prefettura a Milano l'accordo territoriale di sicurezza integrata per la realizzazione della nuova sede di Milano per la Polizia di Stato nella Caserma Montello, previa riallocazione presso la Caserma Santa Barbara delle funzioni operative svolte dalla Difesa all'interno della Montello, e per la trasformazione della Caserma Garibaldi in sede universitaria. Lo rende noto la Prefettura in un comunicato.

Attualmente la caserma Montello è stata destinata, fino al 31 dicembre 2017, per l'accoglienza dei profughi,

"L'accordo sottoscritto - prosegue la nota - che segna la conclusione di un articolato percorso di collaborazione coordinato dal Prefetto di Milano tra amministrazioni dello Stato ed Enti, oltre a garantire la realizzazione di un fondamentale presidio di sicurezza e una adeguata collocazione ai servizi del Ministero della Difesa, consentirà all'Università Cattolica di creare un grande polo culturale e formativo nel cuore dell'area metropolitana di Milano".

Il documento è stato sottoscritto dal Prefetto di Milano Alessandro Marangoni, per il Ministero dell'Interno, dal Gen. D. Massimo Scala, per il ministero della Difesa, dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, Pietro Baratono, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Segretario Regionale Edoardo Marco Minoja, per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Direttore Regionale Rita Soddu, per l'Agenzia del Demanio, dall'Assessore Pierfrancesco Maran, per il Comune di Milano, dall'Assessore Viviana Beccalossi, per la Regione Lombardia e dal Rettore Franco Anelli per l'Università Cattolica.

Il Prefetto ha espresso "grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un importante percorso di collaborazione tra le istituzioni che conferma Milano come punto di riferimento nazionale in tema di applicazione delle nuove normative e di capacità di risposta alle esigenze del territorio".