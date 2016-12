Milano, 30 dic. (askanews) - Ricoveri e servizi di assistenza per i senzatetto a Milano saranno aperti anche la notte del 31 dicembre e il giorno di Capodanno. Domani il Centro Aiuto Stazione Centrale in via Ferrante Aporti 3 (angolo viale Brianza) rimarrà aperto dalle 9 alle 22 e domenica, primo giorno dell'anno, aprirà alle 9 e chiuderà alle 24. In questi giorni di festeggiamenti saranno attive anche le unità mobili diurne e notturne che circoleranno nelle varie aree della città portando bevande calde e coperte a chi ancora dorme per strada, perché non ha accettato la sistemazione in un ricovero o ne ignora l'esistenza. Per le prossime notti sono stati preparati altri cento posti letto tutti gestiti dal Centro Aiuto Stazione Centrale: chiunque fosse senza una sistemazione può andare in via Ferrante Aporti e chiedere di poter dormire in un ricovero. I posti messi complessivamente a disposizione dal Comune per questo inverno saranno 2.700, un numero raggiunto nel 2013, raddoppiando in soli due anni la capacità di accoglienza che nel 2010 era di soli 1.248 posti.

"Ringrazio tutti coloro che in queste notti e giorni di festa hanno lavorato e lavoreranno - afferma l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino -, dagli operatori del Comune e del Terzo settore ai volontari. Questa è la Milano dell'aiuto che non chiude mai e che sa stare vicina a chi ha più bisogno. Chiediamo ai milanesi di continuare a darci una mano segnalando al Centro Aiuto Stazione Centrale le persone che ancora dormono per strada o che si sono create giacigli o ripari in luoghi nascosti e difficili da trovare. In questo modo faciliteranno l'intervento delle unità mobili diurne e notturne che ogni giorno cercano proprio di soccorrere queste persone".

Dallo scorso 15 novembre il Centro Aiuto Stazione Centrale ha prolungato gli orari di servizio rimanendo aperto tutti i giorni, dalle 8.30 alle 24 (il sabato e la domenica dalle 9). Per le segnalazioni di persone in difficoltà è possibile chiamare questi numeri: 02/88447645 - 02/88447647 - 02/88447648 - 02/88447649.