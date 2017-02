Milano, 27 feb. (askanews) - "La zona del Corvetto continua a essere assediata dalle carovane di rom. Non solo la deprimente vicenda delle due rom con annessi camper dei giardinetti tra Via Ravenna e Via San Dionigi ma anche le situazioni simili di Piazzale Bologna, Piazzale Ferrara e dei dintorni di Viale Puglie. I rom si spostano con assoluta tranquillità di giorno in giorno, portando con sè degrado e problemi di criminalità nelle zone in cui stazionano. E' francamente sconcertante la mancanza di strategia da parte del Comune: per la giunta basta un mini blitz ogni tanto per risolvere la situazione". Lo scrive Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia, in una nota congiunta con Davide Ferrari Bardile, referente dei comitati di zona.

"Senza controlli a tappeto e ordinanze - prosegue l'esponente forzista - è praticamente impossibile contrastare questa abitudine e riportare tranquillità in un quartiere già provato da tanti problemi. Inoltre molti di questi rom stazionano in questa zona perchè area collegata al suk di Piazzale Cuoco e Viale Puglie. L'illegalità diffusa concessa dal Comune al mercato crea disagi secondari, i rom non solo sfruttano il mercato per comprare e rivendere merce rubata ma poi tutta la settimana stazionano in quartiere, creando problemi ai residenti. Le abitazioni di Viale Puglie sono prese d'assalto per furti e alcuni residenti stanno incominciando a fare i turni di ronda per difendersi, viste le decine di intrusioni nei condomini, come per esempio per i palazzi di Viale Puglie 20/a dove ci sono stati 8 furti o tentati furti negli ultimi 15 giorni. Il sindaco Sala e l'assessore Rozza quando smetteranno di allargare le braccia sconsolati di fronte a queste situazioni? I cittadini sono stanchi di promesse non mantenute e interventi spot. La chiusura del mercato di Viale Puglie non è più rimandabile così come interventi decisi per allontanare definitivamente i rom".