"In via Cozzi antagonisti in immobile privato, vicenda ignorata"

Milano, 12 gen. (askanews) - "Da alcune settimane, un immobile privato di via Cozzi 1 è occupato dagli autonomi del gruppo dei autonomi 'Pirati'". Lo ha denunciato Silvia Sardone, consigliere comunale milanese di Forza Italia, secondo cui si tratta degli "stessi antagonisti che occuparono la Caserma Mameli e che negli ultimi due anni sono stati sgomberati ben otto volte da numerosi immobili. In questo caso non si tratta di emergenza abitativa o di desiderio di aiutare gli immigrati clandestini, bensì di sfaccendati intenzionati a vivere sulle spalle della comunità".

Per l'esponente di Forza ITalia, la vicenda è stata "totalmente ignorata dalle istituzioni. Purtroppo grazie alla vicinanza di alcuni settori della maggioranza con gli ambienti da cui nascono queste azioni, se non monta il caso, a palazzo Marino son ben felici di chiudere entrambi gli occhi. Così - ha proseguito - grazie all'immobilismo di Sala e compagni, che fingono di non vedere, questi 'briganti' che si atteggiano a 'pirati', possono continuare a vivere sulle spalle della comunità, alla faccia del legittimo proprietario dell'immobile, 'sfottendo' con scritte irridenti la gente per bene che passa nella via. Come si possa permettere di continuare a farlo impunemente - ha concluso - dopo averli più volte sgomberati, riconosciuti e mai condannati, proprio non me lo riesco a spiegare".