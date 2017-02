Milano, 27 feb. (askanews) - "Saluto Fabiano (dj Fabo) che oggi ci lascia. Ha sofferto, ha lottato, ha vissuto". Comincia così il post su Facebook che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto per ricordare il giovane tetraplegico che ha scelto l'eutanasia in Svizzera ed è morto oggi. "Ci lascia con una battaglia da continuare e un assetto legislativo da completare - ha aggiunto Sala -. So perfettamente che le sensibilità sul tema sono diverse e non semplici da conciliare. Ma dico anche che un Paese forte e libero deve trovare un modo per assicurare ai suoi cittadini la possibilità di essere forti e liberi anche nei momenti più dolorosi".