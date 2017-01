Gli auguri di Maroni, Cattaneo e Sangalli per la nomina

Milano, 27 gen. (askanews) - Il sindaco di Milano, Beppe Sala, dà il benvenuto e augura buon lavoro a Luciana Lamorgese, nominata nuovo prefetto di Milano. "Sono sicuro che la collaborazione sarà immediata, intensa e proficua. Ritengo molto positivo che a Milano sia arrivata una persona che in questi ultimi anni ha seguito da vicino, come capo di gabinetto del Viminale, le vicende che hanno riguardato la nostra città. Un requisito che auspicavo perché è importante che le tematiche che affronteremo insieme proseguano sulle solide basi di collaborazione già avviate" ha detto Sala in una nota.

Il presidente della regione, Roberto Maroni, ha dichiarato di aver appreso "con grande soddisfazione la notizia della nomina di Luciana Lamorgese a nuovo prefetto di Milano: è un'ottima scelta e lo do il benvenuto in Lombardia - ha detto - conosco Lamorgese da molti anni, abbiamo lavorato insieme quando ero ministro dell'Interno e ne ho potuto apprezzare le qualità professionali. Le rivolgo quindi i miei migliori auguri di buon lavoro".

