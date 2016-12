Milano, 20 dic. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferirà domani al Consiglio comunale le ragioni che l'hanno indotto giovedì scorso ad autosospendersi in seguito alla sua iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla Piastra di Expo 2015. Un'assenza temporanea rientrata oggi, dopo quattro giorni di riunioni con il suo avvocato, che ieri ha avuto un incontro in Procura con i magistrati. L'ipotesi di reato è di falso materiale e ideologico. La seduta dell'assemblea milanese è in programma alle 16.