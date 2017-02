Milano, 10 feb. (askanews) - Il sindaco di Milano Beppe Sala proporrà agli altri soci di Arexpo, la società proprietaria le aree dove si è svolta l'Esposizione universale 2015, controlli preventivi antimafia sul modello usato per la stessa Expo 2015. "Ovviamente possiamo riformulare le modalità con cui si opererà - ha detto Sala a margine di una seduta della Commissione consiliare antimafia - però Expo, pur con i suoi errori, ci ha insegnato molto, quindi credo sia buona norma non disperdere quello che si è imparato e mantenere altissima l'attenzione sull'antimafia a Milano e in Lombardia".

La presenza dell'Anac - ha proseguito il sindaco di Milano - serve per lavorare su situazioni anomale e particolari e, ad esempio dove non c'è gara, il supporto dell'Anac è sempre ben voluto".

Per quanto riguarda il contributo della Prefettura, Sala ha auspicato "un'analisi di quella che è la sua capacità. La Prefettura aveva - ha ricordato - 45 giorni di tempo per verificare i prerequisiti affinché un'azienda potesse lavorare (in Expo ndr). Spesso non ce la faceva perché la dimensione del lavoro era grandissima ma non è certo un'accusa alla Prefettura. Cerchiamo di capire dall'esperienza passato le modalità" migliori per lavorare. Occorrono, ha concluso, "più risorse alla prefettura ma anche concentrarle dove serve".