Milano, 21 gen. (askanews) - "Io non volevo che oggi il tema fosse lo sciopero, per me il tema era riprendere in mano le relazioni sindacali. Capire il tenore dei problemi. Non ho convocato la riunione per scongiurare lo sciopero", i sindacati "ci rifletteranno nei prossimi giorni anche perché da lunedì riavviamo il tavolo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell'incontro con le rappresentanze sindacali a Palazzo Marino per discutere dello sciopero in programma per il prossimo 3 febbraio contro il piano assunzioni.

"Mi sembra - ha aggiunto Sala - che ci siano questioni non enormi sul tavolo, credo che il problema sia stato più di metodo, di relazione. I problemi che mi sono stati sollevati non li ritengo non gestibili. Rispetto alle richieste dei sindacati si potrà rispondere in parte, però mi pare che ci sia stato non solo un buon clima ma anche un dimensionamento corretto delle problematiche".

Problematiche che ha ricordato Sala "nascono dalla richiesta dei sindacati di reintegrare quanto più possibile le uscite. Rispetto a questo noi dobbiamo fare i conti da un lato con il bilancio e dall'altro con le regole. I sindacati hanno chiesto di garantire agli interni quanto più possibile di partecipare alle nuove assunzioni e di mantenere rapporti sindacali certi".

"Noi ad oggi ipotizziamo di riassumere circa il 75 per cento (del personale in uscita, ndr) e ad oggi non potrà essere diverso. Per le regole e per un vincolo di bilancio. Poi durante l'anno in funzione di come saranno i conti vedremo se si può fare anche di più. È chiaro che io vorrei assumere integralmente". Tuttavia "non mi pare che sia questo l'elemento fondamentale della discussione, certamente i sindacati vogliono entrare nelle logiche della qualità delle assunzioni. Noi stiamo spingendo per la necessità di assumente i giovani e questo i sindacati lo capiscono, poi c'è il tema della tutela di chi è già all'interno".

Infine per quanto riguarda l'avvio dei tavoli tecnici, Sala ha ricordato che il Comune "avrà un nuovo direttore del personale dal primo marzo, ma nel frattempo ho incaricato una persona di mia fiducia di guidare il tavolo che parte lunedì".