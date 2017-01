Milano, 24 gen. (askanews) - Il workshop "Abitare nel futuro. Prospettive per le politiche abitative, tra sviluppo urbano ed inclusione sociale" in corso a Palazzo Lombardia "può essere un buon laboratorio perchè stiamo lavorando bene insieme tra Comune, Regione e Fondazione Cariplo. E poi Milano sta cambiando, è destinata a diventare la città più giovane d'Italia, ma è chiaro che a livello di abitare c'è un bisogno". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, augurandosi che "sia finita l'epoca delle speculazioni edilizie, spero che si vada verso un modello di affitto residenziale a canoni calmierati, come in tutta Europa. Quindi bene investire ancora in immobili, ma accettando rendimenti bassi ma sicuri e andando incontro alle esigenze della gente".