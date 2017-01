Milano, 24 gen. (askanews) - Sabato 28 gennaio a Milano una catena umana percorrerà il tragitto che divide via Plinio 20 dal Memoriale della Shoah. L'iniziativa è nata dopo l'imbrattamento venerdì notte della Pietra d'inciampo, un sanpietrino coperto di ottone, posata il giorno prima proprio in via Plinio per ricordare Dante Coen, milanese deportato nel campo di sterminio di Auschwitz e assassinato a Buchenwald, davanti alla casa dove abitava. La manifestazione è organizzata dal Municipio 3 insieme a Ornella Coen (figlia di Dante Coen). Il ritrovo è in Piazza Lima alle 15.30.

"Tra la casa di Dante Coen e il Binario 21, da dove partirono migliaia di deportati milanesi, questa volta ci saremo noi cittadini a formare una catena umana per dire forte e chiaro che a Milano non si cancella la storia, non si cancella la memoria. Invitiamo le istituzioni, le scuole, le associazioni, i Municipi e tutti i cittadini milanesi a partecipare numerosi" si legge in un comunicato degli organizzatori. "Adesso tocca a noi!" aggiungono nell'appello pubblicato sulla pagina facebook del Municipio 3.

"Lo sfregio della Pietra d'inciampo dedicata a Dante Coen è un gesto inaccettabile. La memoria viene prima di tutto e Milano non si piegherà mai di fronte a chi vuole cancellare le nostre radici" ha commentato ieri il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che giovedì scorso aveva partcipato alla posa di una delle sei Pietre in corso Magenta 55.