Milano, 12 gen. (askanews) - A cinque anni dalla morte di Nicolò Savarino, agente della polizia locale ucciso da un suv guidato da un minorenne, Milano ha ricordato il vigile con una cerimonia all'interno del giardino pubblico a lui dedicato nel quartiere Dergano. Una cerimonia non esente da polemiche, sollevate dai fratelli della vittima, Rocco e Carmelo. Entrambi hanno lamentato infatti la rapida uscita dal carcere dell'omicida e il mancato risarcimento da parte dell'assicurazione.

"Non ero al corrente delle problematiche relative all'assicurazione, me ne occuperò con rapidità e riceverò i fratelli", ha detto il sindaco, Giuseppe Sala.

Ha ricordato l'agente anche il Comandante della polizia locale, Antonio Barbato: "Il nostro è un lavoro difficile perché si deve coniugare buonsenso con il rispetto delle regole. Di certo, Nicolò, tu ci riuscivi. Chi ha spezzato la tua vita è consegnato per sempre all'oblio, invece gli eroi come te vivono per sempre", ha detto.