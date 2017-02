Milano, 2 feb. (askanews) - Domani alla Fondazione Feltrinelli in viale Pasubio 5, nel nuovo edificio a piramide progettato dallo studio di architettura Herzog & de Meuron, si svolgerà l'iniziativa "Voices: Libertà è Ricerca", un reading collettivo in onore di Giulio Regeni organizzato dalla Fondazione in collaborazione con il Comune di Milano e con le Università della sua rete scientifica. Una lettura pubblica di testi del proprio patrimonio scelti per la loro grande forza evocativa, tra cui brani di John Stuart Mill e Norberto Bobbio, affidati alle voci del filosofo Salvatore Veca, della scienziata Elena Cattaneo, e dei tanti studiosi che compongono la comunità della ricerca. L'evento è in programma alle ore 18.30.

"A un anno dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni - ha scritto in una nota Massimiliano Tarantino, segretario generale di Fondazione Feltrinelli - crediamo sia un nostro dovere unirci non solo nel ricordo dei fatti che hanno coinvolto un nostro collega, ma soprattutto nel lanciare un messaggio di vicinanza alla famiglia e di promozione della riflessione sulla indispensabilità della ricerca libera e indipendente come base del nostro e dell'altrui futuro".

"In attesa che le autorità giudiziarie e diplomatiche ricostruiscano, anche ufficialmente, la verità dei fatti che hanno portato alla brutale uccisione di Giulio Regeni ed i colpevoli siano assicurati alla giustizia - ha aggiunto la vicesindaco e assessore all'Educazione, Università e Ricerca, Anna Scavuzzo - noi abbiamo il dovere di tenere alta l'attenzione internazionale su quanto accaduto al giovane ricercatore italiano e su quanto continua ad accadere anche oggi in Egitto. Ed abbiamo il dovere di promuovere i valori di libertà e di conoscenza che hanno mosso l'impegno e l'opera di Giulio".