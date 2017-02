Milano, 16 feb. (askanews) - Proseguono a Milano, come in molte altre città italiane, le assemblee spontanee dei tassisti per protestare contro il decreto mille proroghe che contiene provvedimenti ritenuti favorevoli a servizi come Uber e i noleggi con conducente. Le assemblee spontanee, che si sono di fatto tradotte in una sospensione del servizio, sono iniziate la mattina in Stazione Centrale per poi estendersi anche in Garibaldi e negli scali aerei di Linate e Malpensa.

E potrebbero proseguire nella giornata di domani, almeno fino a quando le organizzazione sindacali non saranno ricevute dal prefetto Luciano Lamorgese, cui hanno chiesto un incontro urgente. "Si tratta di attività spontanee, potremmo dire una rivolta popolare. Noi non appoggiamo iniziative che siano contro la legge", ha dichiarato Nereo Villa, segretario generale di Satam Cna, che ha sottolineato la gravità dei provvedimenti contenuti nel decreto mille proroghe che "essendo retroattivi azzerano la normativa del 2009", aprendo la porta a servizi abusivi di trasporto delle persone.