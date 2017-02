Milano, 17 feb. (askanews) - E' in programma domani l'apertura al pubblico del nuovo attraversamento a raso dei binari dello scalo ferroviario di Porta Genova. Un collegamento ciclopedonale molto atteso dai cittadini della zona Tortona, che dopo la chiusura per manutenzione straordinaria, alcuni mesi fa, dello storico Ponte degli artisti, non hanno più un itinerario veloce per raggiungere la stazione metropolitana e quella ferroviaria. Il nuovo passaggio, ricavato aprendo alcuni varchi nel muro di cinta, attraversa i binari poche decine di metri dopo il ponte, in un punto dove i treni non passano più da decenni.

La struttura, dedicata alla stilista Elvira Leonardi Bouyeure in arte Biki, è stata realizzata dal gruppo Fs a tempo di record, un paio di mesi. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto però scusarsi comunque con i cittadini per la lunga attesa di un'alternativa al ponte: "Dobbiamo scusarci per il ritardo" ha detto durante un sopralluogo. "E' un elemento piccolo, ma significativo in un piano più grande di rigenerazione della città attraverso gli scali ferroviari dismessi" ha aggiunto.

Un piano che, ha assicurato, "non sarà mai all'insegna della speculazione immobiliare, ma servirà a coprire dei buchi che la città ha: certamente mancano case a prezzi decenti, soprattutto in affitto, per i giovani, ma siamo carenti anche di impianti sportivi". In ogni caso il sindaco ha detto che l'amministrazione punta su una "crescita inclusiva" della città, "che porti benessere a beneficio di tutti", facendo leva sulla "grande fiducia" della quale gode agli occhi di privati e imprese di primo piano come Microsoft, Amazon e Prada. "Questo è molto importante - ha continuato Sala - perché da sola la nostra progettualità non basta".

Il nuovo attraversamento ciclopedonale sarà inaugurato domani con una festa di quartiere. Alle 11, in particolare, è in programma un brindisi con assaggi organizzato da Comune, Sistemi Urbani e Rfi del Gruppo Fs, dall'Associazione di Zona Tortona Savona con Confcommercio Milano. Il Mudec organizza poi una "Passeggiata alla scoperta del quartiere Tortona", mentre Base Milano festeggerà con una giornata di giardinaggio artistico, passeggiate, laboratori per bambini e musica.