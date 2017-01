Milano, periferie più illuminate contro degrado e insicurezza

Piano del Comune per illuminare meglio sei tra aree verdi e parchi

Milano, 2 gen. (askanews) - Periferie più illuminate per combattere degrado e insicurezza. Con uno stanziamento di 3 milioni il Comune di Milano nell'ultima seduta di giunta ha varato quella che ha definito una "rivoluzione" nel sistema di illuminazione di parchi e aree verdi della periferia con una riorganizzazione e un potenziamento degli impianti che aumenteranno la luce e la sicurezza lungo i percorsi pedonali sotto gli alberi.

A2A, che realizzerà i lavori a partire da questa estate, sostituirà e riposizionerà lontano dalle alberature 38 torri faro e installerà 308 nuovi lampioni ad altezza ridotta e ampia capacità di luce a terra lungo i percorsi pedonali.

I luoghi interessati dagli interventi sono sei: parco Lambro (Municipio 3, area verde e via Licata), area verde di via Serrati a Ponte Lambro (Municipio 4), area verde di via Valéry alla Barona, area verde Giambellino - Odazio - Gelsomini e al parco Teramo (Municipio 6).

"Diamo il via agli interventi in parchi e aree verdi di periferia - spiega l'assessore alla Mobilità e Ambiente, Marco Granelli - studiati per rendere più potente il sistema esistente, riposizionando le torri faro lontano dalle alberature che naturalmente ne riducono l'efficacia e illuminando i percorsi pedonali con nuovi punti luce, più bassi e potenti, sistemati sotto gli alberi al fine di togliere i camminamenti dal buio e renderli più sicuri".