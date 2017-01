Milano, 18 gen. (askanews) - "Serve un investimento forte, anche di fiducia e di energie, nella riorganizzazione della macchina amministrativa così come nella formazione digitale. L'amministrazione pubblica deve trasformarsi da peso burocratico a motore dello sviluppo economico". Così Stefano Parisi a proposito dello sciopero generale dei dipendenti del Comune di Milano in programma il prossimo 3 febbraio.

"Per rendere possibile questo grande cambiamento i dipendenti devono essere motivati e valorizzati. Devono essere protagonisti del futuro di Milano. Lo sciopero generale in programma a Milano è il segnale che questo coinvolgimento non c'è ed è conseguenza della mancanza di un vero dialogo della Giunta di Sala con le organizzazioni sindacali. Riorganizzare la macchina comunale è un obiettivo fondamentale per snellire la burocrazia e favorire la crescita. Ma è un lavoro che può essere fatto solo coinvolgendo i dipendenti e rendendoli orgogliosi di partecipare a una grande sfida per la modernizzazione del Comune", ha concluso.

.