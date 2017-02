Milano, 13 feb. (askanews) - Ricordare don Aldo Gerenzani, storico rettore del Collegio San Carlo scomparso a fine gennaio, con l'iscrizione al Famedio del Cimitero Monumentale. E' la proposta di Manfredi Palmeri, Consigliere comunale a Palazzo Marino. "Merita di essere ricordato al Famedio, il Pantheon di Milano, lui che è già nel Pantheon personale di tutti quelli che lo hanno conosciuto e quindi apprezzato" ha aggiunto ricordando il religioso, al quale il 7 dicembre scorso era già stato assegnato l'Ambrogino d'oro. "Don Aldo è stato una grande persona, un prete illuminato e illuminante capace sempre di guidare le proprie comunità con amore, intelligenza e dedizione non solo lasciando in ciascuna il proprio segno, ma anche la direzione da seguire" ha aggiunto.

"Per tutti era semplicemente don Aldo, al di là del ruolo formale. Da Rettore del San Carlo è stato un grande innovatore aprendo ai cambiamenti del mondo e rompendo gli schemi, ma piantando radici culturali ben salde nella nostra storia e indicando con chiarezza la strada per il futuro. Conosceva e chiamava tutti gli studenti per nome, dava costantemente il numero del proprio cellulare a tutti ed è stato un riferimento costante per la crescita non solo dei ragazzi ma anche dei genitori e delle famiglie con una disponibilità assoluta" ha continuato Palmeri.

"La sua attenzione era perché avvenisse non per diventare classe dirigente, ma per diventare persone responsabili, non per imparare e basta, ma per imparare ad imparare, non per l'affermazione sociale fine a sé stessa, ma per la realizzazione della persona in quanto tale. Ha voluto che anche la malattia diventasse per lui una fonte di arricchimento, con la grandezza degli interrogativi, e per gli altri un motivo di insegnamento, con la profondità delle sue riflessioni. Mancherà moltissimo, ma grazie a quanto ha insegnato con profondità e lungimiranza sappiamo che il suo pensiero e le sue azioni continueranno a esserci" ha concluso Palmeri.