Milano, 17 feb. (askanews) - Al termine dell'incontro fra le organizzazioni sindacali dei tassisti e il vice prefetto vicario di Milano, si è deciso che la Prefettura invierà una comunicazione al ministero dei Trasporti e al governo per far presente le difficoltà a sostenere l'eventuale sospensione o annullamento di tutte le pratiche in corso, cioè tutti i provvedimenti presi contro chi esercitava abusivamente l'attività di trasporto di persone prima del decreto Milleproroghe.

Tenuto conto che fino all'incontro con il Ministro Del Rio, calendarizzato per il prossimo martedì 21 febbraio, non ci saranno ulteriori elementi di novità, la Prefettura ha chiesto alle organizzazioni sindacali di limitare i disagi della cittadinanza causati dai blocchi spontanei a Milano. Le organizzazioni sindacali pertanto invitano i colleghi a non aderire alle assemblee spontanee, evitando anche possibili sanzioni da parte della Commissione di Controllo degli scioperi per il trasporto pubblico non di linea.