Milano, 20 feb. (askanews) - Con la pubblicazione della sua dichiarazione dei redditi e patrimoniale l'assessore alla Trasfomazione digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco, non ha spento le polemiche succitate dal suo iniziale rifiuto. Per le opposizioni in Consiglio comunale il caso è infatti tutt'altro che chiuso, come ha invece detto il sindaco, Giuseppe Sala. La posizione più dura è quella dell'M5s, che con l'ex candidato sindaco, Gianluca Corrado, ha chiesto le dimissioni dell'assessore: "E' incompatibile con il ruolo che riveste perché non sapremo mai se le scelte che prende sono dettate dalla sua situazione personale o dal bene per il comune e i milanesi" ha detto riferendosi ai quasi quattro milioni di dollari di azioni Microsoft posseduti dall'assessore, manager in aspettativa dell'azienda di Redmond.

Forza Italia, con il capogruppo Gianluca Comazzi, ha invece chiesto al sindaco di dare all'assessore deleghe diverse e il ritiro di quella sulla digitalizzazione. In ogni caso Cocco, oggi assente in Consiglio comunale, secondo l'esponente forzista deve riferire in Aula sulla vicenda. Una richiesta alla quale non si oppone neanche il Pd, principale partito di maggioranza, che ha fatto parlare il capogruppo Filippo Barberis: "Siamo favorevoli perché convinti che non abbia nulla da nascondere. Appena concluso il bilancio le chiederemo di presentarsi in Consiglio".

La Lega Nord ha invece depositato una mozione di censura firmata dal capogruppo Alessandro Morelli che sottolinea il "grava danno all'immagine della città che sul teme getta anche un'ombra su assessori, consiglieri e amministratori della città". Quanto all'ex candidato sindaco del centrodestra, Stefano Parisi, il caso Cocco è l'ennesimo esempio delle "opacità" che caratterizzano l'amministrazione Sala: "Microsoft è un fornitore del Comune e un suo azionista è in giunta quindi l'assessore deve astenersi da qualsiasi provvedimento che riguardi l'azienda, vendere le sue azioni, cambiare delega o dimettersi".