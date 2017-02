Milano, 10 feb. (askanews) - La Giunta comunale di Milano ha approvato un nuovo regolamento per la gestione degli spazi della Darsena e delle porzione di Navigli amministrati dal Comune che punta a massimizzare i ricavi da investire interamente nella manutenzione degli stessi luoghi. L'obiettivo è quello di valorizzare la vocazione turistica dell'antico porto fluviale, tutelare il paesaggio e garantire trasparenza e libera concorrenza per lo sviluppo di attività commerciali e imprenditoriali. La sperimentazione partirà subito con un bando di gara per individuare il gestore di un nuovo spazio espositivo e commerciale galleggiante in Darsena.

Il disciplinare definisce le regole per le concessioni di spazi sulla Darsena (temporanei e ordinari) e per l'ormeggio di imbarcazioni. Le porzioni di suolo e acqua degli imbocchi della Conca di Viarenna, del Naviglio Grande e Pavese devono rimanere sempre liberi per garantire lo stato naturale del luogo. Così come il fondo del bacino di nord-ovest sulla sponda settentrionale di viale D'Annunzio. Nessuna concessione è prevista sulla sponda attrezzata a giardino sul fronte di piazzale Cantore. Sono invece possibili le occupazioni delle acque che lambiscono una parte delle sponde dei Navigli, ma a condizione che sia lasciato lo spazio sufficiente a consentire l'incrocio di imbarcazioni.

Deve invece restare libero, perché riservato alle concessioni di ormeggio, lo spazio d'acqua lungo la banchina settentrionale lato viale D'Annunzio nel tratto dell'imbocco della Conca di Viarenna fino alla curva dello Sperone. Lo spazio di acqua lungo la banchina meridionale lato viale Gorizia è invece riservato a concessioni ordinarie (superiori a 15 giorni) assegnate con procedura di evidenza pubblica per utilizzi turistico-ricreativi, sportivi e commerciali. L'approdo delle imbarcazioni è gratuito e consentito sul fondo del bacino nord-ovest della sponda settentrionale di viale D'Annunzio.

"La Darsena rappresenta un importante simbolo di Milano - ha commentato l'assessore Roberto Tasca - e l'Assessorato al Demanio, al quale afferisce il ruolo di Autorità portuale, ha definito un regolamento per disciplinare le attività. Abbiamo anche condiviso con le colleghe di Giunta Cristina Tajani e Roberta Guaineri la prima delibera sperimentale per la valorizzazione economica della Darsena tramite una concessione per l'organizzazione di eventi. Questo periodo sperimentale ci consentirà le opportune valutazioni per migliorare ulteriormente il percorso di valorizzazione". (segue)