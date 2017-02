Milano, 11 feb. (askanews) - Una canzone, bolle di sapone per accompagnare una passeggiata, la maestria di un giocoliere per regalarsi qualche minuto di distrazione. Sono oltre duemila gli artisti di strada che ogni giorno contribuiscono a rendere più belle e piacevoli le vie e le piazze di Milano. Nel corso del 2016 hanno dato prova del loro talento con circa 37mila esibizioni: un record che il 2017 promette di superare grazie alle cinque nuove postazioni che l'Amministrazione ha deciso di dedicare alle espressioni artistiche di strada, aggiornando l'elenco delle 247 postazioni già attive con ulteriori e strategici angoli di città.

"Non ci si rende davvero conto della bellezza di Milano - ha affermato la vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili, Anna Scavuzzo - finché non ci si concede il tempo di fermarsi per le sue strade ad ammirare la vita che vi si svolge e le persone che la animano. Gli artisti che si incontrano nelle piazze e agli angolo delle vie, in particolare, ne dimostrano la vivacità e l'attrattività. L'Amministrazione continuerà a sostenerne l'esibizione, puntando ad una sempre maggiore qualità artistica nel rispetto di un Regolamento nato per promuovere l'arte di strada e la sua diffusione".

I nuovi spazi disponibili si trovano in Piazza Castello, angolo via Beltrami, a lato della fontana; in Piazza Santa Maria del Suffragio; sulla Darsena, angolo Alzaia Naviglio Grande; in Piazzale Accursio davanti all'ipermercato di via Grosotto; all'interno dei giardinetti di Piazza Gerusalemme. Inoltre, è stato deciso lo spostamento della postazione di Piazza San Giorgio in via Torino, angolo via Palla.

Milano offre dunque un palcoscenico più ampio ai suoi 64 mimi, 49 clown, 36 giocolieri, 22 artisti di bolle di sapone e ad oltre 1400 musicisti che si esibiscono senza chiedere compensi, se non le eventuali offerte a cappello del pubblico di passaggio. A questi si aggiungono i 94 pittori e i 54 cartomanti che per un piccolo corrispettivo sono a disposizione per un ritratto, una caricatura, un trucco last-minute o per leggere il futuro nelle carte e nelle stelle.