Milano, nuova vita per Piazza Castello: una passeggiata nel verde

Milano, 4 feb. (askanews) - Un grande parterre alberato che si collega con il sistema dei viali lungo i lati del Castello e sfocia in un boulevard di impianto ottocentesco. Apparirà così Piazza Castello con le attigue via Beltrami e largo Cairoli a Milano quando il progetto presentato dall'architetto Emanuele Genuizzi verrà realizzato. E' il suo, infatti, il vincitore del concorso internazionale di progettazione bandito dall'Amministrazione comunale meneghina per dare nuova vita a uno dei luoghi più amati e visitati di Milano.

Una pavimentazione in calcestre, lo stesso materiale utilizzato per i vialetti di Parco Sempione, 134 nuovi alberi, file di lampioni, panchine, chioschi e dehors contribuiranno ad accentuare il "carattere di boulevard, già presente nella sistemazione ottocentesca" dice l'architetto che con questo progetto ha voluto recuperare il "senso di indeterminatezza del paesaggio. Questo elemento ci ha accompagnato in tutto il processo del progetto: volevamo creare un paesaggio nuovo e antico e non abbiamo ritenuto congrua l'idea di circondare il Castello col parco ma abbiamo voluto definire la superficie di piazza Castello".

Nel dettaglio in Piazza Castello è previsto l'ampliamento delle aree verdi ai lati del Castello fino alle intersezioni con le vie Sella e Ricasoli. Il doppio filare di aceri viene integrato con nuovi alberi, trasformando l'area in una sorta di galleria verde. La suggestione paesaggistica sarà valorizzata dalla nuova pavimentazione in calcestre della piazza, di tinta chiara e in continuità con la riqualificazione prevista in via Beltrami. Dal punto di vista viabilistico, verranno ridotte le sedi stradali e verrà mantenuta la carreggiata tranviaria accanto al mantenimento della continuità ciclabile su una nuova sede adiacente a quella veicolare.

Via Beltrami nell'idea di Genuizzi diventa, poi, un ampio parterre in calcestre, delimitato da filari di alberi, una sorta di boulevard che conduce il visitatore alla ricchezza e maestosità del Castello. I marciapiedi laterali in asfalto vanno estesi oltre le linee delle alberature, in modo da ampliare le aree disponibili ai dehors, ai chioschi, alle panchine e alle stazioni BikeMi ed evitare così l'occupazione disordinata del parterre centrale in calcestre.

Infine in Largo Cairoli è previsto un riordino dello slargo che accoglie i cittadini all'interno dell'area pedonale, naturale prolungamento di via Dante. In particolare, la statua a Garibaldi verrà posta su un nuovo basamento circolare realizzato nel granito bianco già presente in via Dante, mentre la rimozione dell'aiuola aumenterà la superficie di transito pedonale. Qualche lampione recuperato da Piazza Castello illuminerà la statua equestre, come nell'originario impianto ottocentesco.

Per la Commissione giudicatrice, presieduta da Maurizio Carones e formata da rappresentanti degli uffici tecnici del Comune, degli ordini degli architetti e ingegneri e cittadini residenti nella zona, questo progetto "risolve la ricucitura tra le due aree monumentali di via Dante e Piazza Castello in modo equilibrato ed efficace per funzionalità ed efficienza delle scelte tecniche, ponendo particolare attenzione all'identità del luogo". "Il progetto - si legge nella motivazione - propone l'utilizzo di molti elementi già presenti e ottiene un risultato coerente e ordinato. La riorganizzazione dello spazio favorisce la fruibilità e la flessibilità d'uso dell'area. Il progetto dimostra una buona fattibilità tecnica ed economica e facilità di manutenzione delle opere, pur necessitando di alcuni approfondimenti rispetto alle scelte sulle infrastrutture di mobilità, del verde e dei materiali nelle eventuali fasi successive di progettazione".

"Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 60 studi professionali - sottolineano gli assessori all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e alla Mobilità Marco Granelli - e ci consegna un progetto vincitore che potrà essere realizzato per gradi, portando a compimento quello che oggi, dal Castello a San Babila, rappresenta il più grande percorso pedonale della città. Per la realizzazione si partirà naturalmente da Piazza Castello mentre per quanto riguarda Largo Cairoli e Foro Buonaparte sarà prima di tutto necessario approfondire gli effetti viabilistici del progetto".

Come previsto espressamente nel bando di concorso non sarà realizzato alcun nuovo volume.