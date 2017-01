Milano, 19 gen. (askanews) - Da lunedì 23 gennaio aprirà in via Borsieri 4 un nuovo sportello dedicato agli inquilini della case popolari che si aggiunge alle quttro filiali e allo sportello in Piazzetta Capuana già attive da tempo. Lo ha comunicato con una nota Mm, società del Comune di Milano. L'ufficio resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. I cittadini verranno ricevuti solo su appuntamento, da richiedere al numero verde 800013191. Sempre in via Borsieri 4, dal 12 dicembre 2016, è attivo il nuovo punto Acqua di Mm. L'obiettivo è quello di servire la città in una zona più centrale, maggiormente servita da mezzi pubblici e di unificare il più possibile i luoghi di offerta per i servizi ai cittadini.