Milano, 17 gen. (askanews) - È stato rimpatriato lo scorso 11 gennaio, con il divieto di tornare in Italia, il trentenne tunisino Sallem Haddaji, che aveva minacciato di farsi esplodere nel commissariato di polizia di Corso Venezia a Milano. A portare alla sua espulsione sono state proprio le minacce rivolte agli agenti di Porta Venezia, intervenuti per l'incendio di un motorino nei pressi dell'abitazione del tunisino in Via Panfilo Castaldi. Haddaj già noto alle forze dell'ordine per risse e spaccio pensava che gli agenti volessero incolparlo dell'incendio del motorino e per questo li ha minacciati dicendo che si sarebbe fatto saltare in aria nel commissariato oppure li avrebbe uccisi con un fucile di precisione. In seguito alle minacce e grazie alla collaborazione con l'Ufficio immigrazione è stato possibile effettuare il rimpatrio con la formula dell'allontanamento per pericolosità sociale.

Oltre che per i suoi precedenti, Sallem Haddaj era noto alle forze dell'ordine per una segnalazione lo scorso maggio da parte degli abitanti del quartiere per spaccio e pericolosità. Sbarcato a Lampedusa nel 2011, Haddaj si è subito messo in evidenza per l'aggressione a un autista di bus per la quale viene arrestato. Successivamente si trasferisce a Trapani e poi a Roma dove viene nuovamente arrestato e messo ai domiciliari per un'aggressione molto violenta a un turista, cui voleva rubare il portafoglio. Durante i domiciliari, trascorsi a casa di una donna italiana di 20 anni più grande con la quale nel frattempo si era sposato, viene nuovamente arrestato per l'aggressione a nove carabinieri durante un controllo in casa. Successivamente si trasferisce a Livorno dove viene denunciato per spaccio e falsa identità. Nel 2015 arriva a Milano nel quartiere di Porta Venezia dove si mette subito in evidenza per aggressività e pericolosità.