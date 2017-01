Mentre per paziente ricoverato oggi primi esami negativi

Roma, 8 gen. (askanews) - "Sta meglio ed è sottoposto a trattamento l'uomo di 49 anni di Busto Garolfo ricoverato da venerdì scorso all'ospedale di Legnano per meningite batterica da pneumococco", lo ha reso noto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito all'uomo ricoverato da venerdì scorso nel reparto malattie infettive dell'ospedale civile di Legnano, sottolineando che "non trattandosi di meningococco né parenti, né persone che sono stati a contatto con il paziente sono stati sottoposti a profilassi".

L'assessore Gallera ha anche informato che per quanto riguarda, invece, un altro paziente ricoverato questa mattina, sempre al Civile, per sospetta meningite, "l'Asst Ovest Milanese mi ha assicurato che i primi accertamenti hanno dato un riscontro negativo. Come da protocollo sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti i cui risultati saranno disponibili nella giornata di domani".