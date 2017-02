Milano, 17 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, non apprezza la scelta di piantare palme in piazza del Duomo a Milano, ma rispetta la scelta dell'amministrazione cittadina. "Mah...capisco che ci sono già state nell'Ottocento, ma c'erano anche altre cose che oggi non ci sono più: si vendeva il ghiaccio perché non c'erano i frigoriferi. Io sono per il futuro, non per il passato. Non mi piacciono le palme, però è una decisione del Comune di Milano che non condivido, ma rispetto. Spero di trovare col Comune un'intesa non sulle palme, ma su altre cose più importanti come lo sviluppo dell'area Expo di cui voglio parlare con il sindaco nei prossimi giorni o la Città della salute di Sesto San Giovanni, cose concrete" ha detto a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti.