Milano, 21 dic. (askanews) - "Il sindaco Sala non ha chiarito nulla circa la sostanza delle accuse a lui mosse ma si è limitato a richiamare generici principi sulla presunzione d'innocenza e sull'inesistenza di motivi ostativi alla prosecuzione del suo mandato. Questo non ci può soddisfare e trasforma quella che originariamente era una scelta seria e più che condivisibile in un mero teatrino politico, in qualcosa che abbiamo già visto più e più volte". Lo ha detto il capogruppo di M5S in Comune di Milano Gianluca Corrado dopo l'intervento del sindaco Beppe Sala in cui ha spiegato le motivazioni della sua autosospensione e successivo rientro nel ruolo di sindaco.

"Durante Expo - ha detto Corrado - il codice penale non è stato sospeso, sono stati conferiti ampi poteri a Sala che, però, si sarebbe dovuto muovere sempre e comunque nell'alveo della legalità. Se i falsi a lui contestati sono stati effettivamente commessi - senza poi considerare gli altri due procedimenti penali pendenti dei quali riferisce la stampa e quelli civili relativi alla sua ineleggibilità - noi riteniamo che Sala non abbia le qualità morali per continuare a svolgere il suo mandato, se invece non è responsabile che lo dica chiaramente senza troppi giri di parole. Attendiamo comunque l'esito dell'incontro davanti alla commissione antimafia che sarebbe dovuto avvenire già molto tempo fa", ha concluso l'esponente del Movimento 5 Stelle.